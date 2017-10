Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 2 1,324.01 1,332.56 1,315.46 -- Year Ending Dec-17 25 4,109.44 4,324.17 4,015.20 4,089.61 Year Ending Dec-18 25 4,319.19 4,677.11 4,131.58 4,396.52 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 3 1.03 1.04 1.02 -- Year Ending Dec-17 23 2.36 2.62 2.18 2.66 Year Ending Dec-18 22 2.49 2.85 2.26 2.92 LT Growth Rate (%) 6 4.12 7.95 2.40 9.79