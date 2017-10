Sales and Profit Figures in Brazil Real (BRL)

Earnings and Dividend Figures in Brazil Real (BRL)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 4 879.28 1,171.68 697.57 1,171.68 Quarter Ending Mar-18 2 716.03 758.66 673.39 -- Year Ending Dec-17 10 2,852.35 3,243.00 2,663.00 3,243.12 Year Ending Dec-18 9 3,281.73 3,614.72 2,904.62 3,585.69 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 4 0.10 0.23 0.04 0.23 Quarter Ending Mar-18 2 0.10 0.15 0.05 -- Year Ending Dec-17 7 0.24 0.36 0.14 0.33 Year Ending Dec-18 8 0.37 0.50 0.29 0.44