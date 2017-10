Sales and Profit Figures in South African Rand (ZAR)

Earnings and Dividend Figures in South African Rand (ZAR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Feb-17 5 9,285.72 9,615.85 8,753.00 -- Year Ending Feb-18 4 9,530.77 9,570.00 9,479.00 9,576.56 Year Ending Feb-19 4 10,166.00 10,309.00 9,843.00 10,353.20 Earnings (per share) Year Ending Feb-17 5 268.58 273.50 261.10 -- Year Ending Feb-18 4 285.00 291.00 278.60 294.77 Year Ending Feb-19 4 318.90 323.00 315.50 337.00