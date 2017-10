Sales and Profit Figures in South African Rand (ZAR)

Earnings and Dividend Figures in South African Rand (ZAR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Aug-17 5 7,436.78 7,710.21 6,939.00 7,577.00 Year Ending Aug-18 5 8,190.87 8,979.38 7,371.00 8,085.75 Earnings (per share) Year Ending Aug-17 6 92.20 92.80 91.60 92.90 Year Ending Aug-18 6 98.25 100.00 95.50 100.80 LT Growth Rate (%) 2 9.23 11.45 7.00 5.47