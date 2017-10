Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 1 1,779.00 1,779.00 1,779.00 -- Year Ending Dec-17 15 5,935.66 6,023.00 5,842.00 5,842.91 Year Ending Dec-18 15 6,350.68 6,630.00 6,041.00 6,096.74 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 1 2.93 2.93 2.93 -- Year Ending Dec-17 15 5.32 5.89 4.97 5.38 Year Ending Dec-18 15 6.30 7.02 5.75 6.15 LT Growth Rate (%) 3 12.84 14.63 11.30 12.52