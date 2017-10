Sales and Profit Figures in India Rupee (INR)

Earnings and Dividend Figures in India Rupee (INR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 3 5,192.54 5,503.00 4,887.63 -- Year Ending Mar-17 4 17,603.20 17,931.00 17,315.80 -- Year Ending Mar-18 2 19,607.50 19,811.00 19,404.00 22,167.00 Year Ending Mar-19 3 21,809.90 23,100.00 19,917.70 25,554.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 3 2.88 3.20 2.60 -- Year Ending Mar-17 4 10.40 10.60 10.20 -- Year Ending Mar-18 2 11.45 12.10 10.80 15.13 Year Ending Mar-19 3 13.72 15.60 12.15 19.00