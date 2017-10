Sales and Profit Figures in India Rupee (INR)

Earnings and Dividend Figures in India Rupee (INR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 11 10,673.70 11,856.00 9,557.00 -- Quarter Ending Jun-18 1 10,120.00 10,120.00 10,120.00 -- Year Ending Mar-17 18 33,788.70 35,401.00 32,432.00 -- Year Ending Mar-18 19 38,328.90 39,512.00 36,523.40 42,478.10 Year Ending Mar-19 19 43,900.10 45,833.00 39,956.60 47,879.40 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 4 3.69 4.20 3.30 -- Quarter Ending Jun-18 1 3.85 3.85 3.85 -- Year Ending Mar-17 18 10.25 11.50 7.90 -- Year Ending Mar-18 20 12.42 15.40 7.00 13.33 Year Ending Mar-19 19 13.89 18.70 10.00 15.95 LT Growth Rate (%) 1 22.20 22.20 22.20 23.55