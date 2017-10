Sales and Profit Figures in Mexican Peso (MXN)

Earnings and Dividend Figures in Mexican Peso (MXN)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 5 19,994.30 21,191.20 19,250.40 19,951.70 Quarter Ending Mar-18 3 21,061.50 21,559.40 20,670.90 20,717.80 Year Ending Dec-17 10 74,668.20 82,165.50 55,347.00 74,060.10 Year Ending Dec-18 10 84,015.30 88,849.10 80,000.00 85,552.80 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 7 0.70 0.75 0.64 0.69 Quarter Ending Mar-18 5 0.71 0.75 0.66 0.74 Year Ending Dec-17 17 2.66 2.80 2.32 2.66 Year Ending Dec-18 16 2.88 3.03 2.72 3.00 LT Growth Rate (%) 2 10.28 12.07 8.50 13.09