Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 13 6,987.93 7,150.00 6,727.00 6,934.25 Quarter Ending Mar-18 8 5,534.36 5,707.00 5,377.00 5,354.29 Year Ending Dec-17 34 23,711.10 24,150.60 23,264.00 23,275.40 Year Ending Dec-18 33 25,230.70 26,600.00 24,364.00 24,928.50 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 14 1.50 1.62 1.42 1.51 Quarter Ending Mar-18 9 0.82 0.91 0.74 0.78 Year Ending Dec-17 33 4.13 4.41 3.28 4.27 Year Ending Dec-18 34 4.53 5.32 3.57 4.62 LT Growth Rate (%) 8 9.58 12.00 6.69 8.78