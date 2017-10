Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 2 6,532.00 6,618.00 6,446.00 6,654.00 Quarter Ending Mar-18 1 6,146.00 6,146.00 6,146.00 6,327.00 Year Ending Dec-17 21 24,946.20 25,686.00 24,621.00 25,438.70 Year Ending Dec-18 21 25,692.50 26,434.50 25,026.00 26,006.80 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 1 2.02 2.02 2.02 -- Quarter Ending Jun-18 1 1.93 1.93 1.93 1.97 Year Ending Dec-17 22 3.91 4.29 3.61 3.95 Year Ending Dec-18 23 4.32 4.73 3.97 4.33 LT Growth Rate (%) 3 9.83 13.80 7.50 5.10