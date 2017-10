Sales and Profit Figures in India Rupee (INR)

Earnings and Dividend Figures in India Rupee (INR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 2 2,197.50 2,401.00 1,994.00 -- Quarter Ending Mar-18 1 2,365.00 2,365.00 2,365.00 -- Year Ending Mar-17 2 7,751.50 8,022.00 7,481.00 -- Year Ending Mar-18 3 9,891.00 10,696.00 8,990.00 10,911.10 Year Ending Mar-19 4 13,582.20 14,594.00 12,365.00 13,926.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 1 4.50 4.50 4.50 -- Year Ending Mar-17 2 14.35 16.20 12.50 -- Year Ending Mar-18 3 22.07 22.70 21.10 21.23 Year Ending Mar-19 4 31.95 37.80 29.20 31.50