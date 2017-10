Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 6 354.69 363.30 320.10 419.14 Quarter Ending Mar-18 1 409.10 409.10 409.10 -- Year Ending Dec-17 7 1,865.88 1,890.36 1,829.60 2,045.78 Year Ending Dec-18 7 1,923.08 1,991.64 1,878.60 2,110.41 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 6 0.39 0.41 0.32 0.51 Quarter Ending Mar-18 2 0.47 0.48 0.46 0.58 Year Ending Dec-17 7 2.07 2.15 2.02 2.76 Year Ending Dec-18 7 2.50 2.74 2.39 2.88