Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Aug-17 3 1,342.72 1,355.10 1,329.07 1,348.22 Quarter Ending Feb-18 1 1,260.46 1,260.46 1,260.46 1,359.82 Year Ending Aug-17 14 5,270.97 5,306.10 5,241.76 5,289.38 Year Ending Aug-18 15 5,113.86 5,217.00 5,008.00 5,443.10 Earnings (per share) Quarter Ending Aug-17 9 0.29 0.32 0.23 0.37 Quarter Ending Feb-18 2 0.34 0.36 0.31 0.35 Year Ending Aug-17 8 1.33 1.47 1.23 1.36 Year Ending Aug-18 15 1.30 1.56 1.02 1.42