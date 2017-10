Sales and Profit Figures in Brazil Real (BRL)

Earnings and Dividend Figures in Brazil Real (BRL)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 2 666.06 691.00 641.12 -- Quarter Ending Mar-18 2 504.15 509.30 499.00 -- Year Ending Dec-17 6 2,024.04 2,193.00 1,906.82 2,275.70 Year Ending Dec-18 6 2,024.29 2,111.45 1,942.00 2,301.67 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 1 0.65 0.65 0.65 -- Quarter Ending Mar-18 1 0.54 0.54 0.54 -- Year Ending Dec-17 6 1.75 2.45 1.20 2.23 Year Ending Dec-18 6 1.48 1.92 0.99 2.29 LT Growth Rate (%) 1 0.70 0.70 0.70 --