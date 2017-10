Sales and Profit Figures in Argentina Peso (ARS)

Earnings and Dividend Figures in Argentina Peso (ARS)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 1 1,098.63 1,098.63 1,098.63 -- Quarter Ending Mar-18 1 265.53 265.53 265.53 -- Year Ending Dec-17 3 4,712.89 4,946.00 4,397.68 -- Year Ending Dec-18 3 6,441.58 7,223.00 5,564.75 -- Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 1 -0.35 -0.35 -0.35 -- Quarter Ending Mar-18 1 -1.85 -1.85 -1.85 -- Year Ending Dec-17 2 4.17 5.26 3.07 -- Year Ending Dec-18 3 7.17 10.78 3.51 -- LT Growth Rate (%) 1 46.60 46.60 46.60 --