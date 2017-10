Sales and Profit Figures in Brazil Real (BRL)

Earnings and Dividend Figures in Brazil Real (BRL)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 3 450.18 488.15 395.54 458.77 Quarter Ending Mar-18 3 446.35 490.95 375.57 441.35 Year Ending Dec-17 11 1,764.62 1,859.00 1,548.65 1,637.20 Year Ending Dec-18 11 1,901.04 2,074.96 1,586.54 1,783.09 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 5 1.25 1.34 1.04 1.17 Quarter Ending Mar-18 3 1.16 1.33 0.95 1.08 Year Ending Dec-17 9 5.06 6.52 4.24 4.34 Year Ending Dec-18 11 4.86 5.54 4.02 4.53 LT Growth Rate (%) 3 6.62 9.90 2.46 11.56