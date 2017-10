Sales and Profit Figures in India Rupee (INR)

Earnings and Dividend Figures in India Rupee (INR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 6 5,394.00 5,900.00 5,060.00 -- Quarter Ending Jun-18 1 6,749.00 6,749.00 6,749.00 -- Year Ending Mar-17 14 22,682.70 27,455.90 21,597.00 -- Year Ending Mar-18 15 24,640.20 27,378.00 21,365.00 25,725.30 Year Ending Mar-19 17 27,882.10 34,648.60 22,776.00 29,177.10 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 3 4.61 5.02 3.90 -- Quarter Ending Jun-18 1 4.80 4.80 4.80 -- Year Ending Mar-17 15 16.53 22.69 14.80 -- Year Ending Mar-18 15 19.78 22.10 15.50 25.09 Year Ending Mar-19 18 24.72 37.28 13.10 27.74