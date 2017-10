Sales and Profit Figures in Turkey New Lira (TRY)

Earnings and Dividend Figures in Turkey New Lira (TRY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 1 587.37 587.37 587.37 -- Quarter Ending Mar-18 1 602.65 602.65 602.65 -- Year Ending Dec-17 5 2,238.42 2,275.70 2,177.00 2,159.59 Year Ending Dec-18 5 2,330.23 2,453.13 2,154.00 2,241.08 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 1 0.18 0.18 0.18 -- Quarter Ending Mar-18 1 0.16 0.16 0.16 -- Year Ending Dec-17 3 0.66 0.75 0.58 0.51 Year Ending Dec-18 3 0.68 0.73 0.62 0.48