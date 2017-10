Sales and Profit Figures in Singapore Dollar (SGD)

Earnings and Dividend Figures in Singapore Dollar (SGD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Aug-17 1 260.78 260.78 260.78 -- Quarter Ending Nov-18 1 235.65 235.65 235.65 -- Year Ending Aug-17 6 1,059.33 1,085.99 1,038.00 -- Year Ending Aug-18 6 1,008.81 1,059.95 968.00 1,118.38 Year Ending Aug-19 6 981.75 1,063.18 911.00 -- Earnings (per share) Quarter Ending Aug-17 1 4.80 4.80 4.80 -- Year Ending Aug-17 7 15.26 19.30 10.10 -- Year Ending Aug-18 7 13.84 16.40 13.00 16.24 Year Ending Aug-19 7 14.06 17.20 12.60 --