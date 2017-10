Sales and Profit Figures in India Rupee (INR)

Earnings and Dividend Figures in India Rupee (INR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 6 12,384.00 13,924.60 11,477.00 -- Quarter Ending Mar-18 2 15,669.70 16,997.00 14,342.40 -- Year Ending Mar-17 13 48,256.60 50,452.00 46,295.00 -- Year Ending Mar-18 12 54,541.70 56,350.00 51,439.00 56,673.90 Year Ending Mar-19 15 61,554.40 64,400.00 57,110.10 63,970.50 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 4 19.71 20.57 19.10 -- Quarter Ending Mar-18 1 22.12 22.12 22.12 -- Year Ending Mar-17 14 83.11 85.70 78.67 -- Year Ending Mar-18 13 83.29 94.90 71.50 108.28 Year Ending Mar-19 16 107.13 122.81 89.94 131.30