Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)

Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 2 117.94 120.10 115.79 118.44 Quarter Ending Mar-18 2 107.01 107.30 106.73 95.07 Year Ending Dec-17 6 454.13 469.00 437.08 498.87 Year Ending Dec-18 6 425.51 453.23 409.20 451.49 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 7 0.09 0.15 0.03 0.19 Quarter Ending Mar-18 3 0.05 0.08 0.02 0.09 Year Ending Dec-17 7 0.41 0.56 0.30 0.77 Year Ending Dec-18 6 0.31 0.64 0.09 0.42 LT Growth Rate (%) 1 -31.18 -31.18 -31.18 --