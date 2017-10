Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)

Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Jun-17 5 170.92 176.20 167.70 -- Quarter Ending Sep-18 3 113.41 114.80 112.43 -- Year Ending Jun-17 6 636.04 640.70 632.30 -- Year Ending Jun-18 6 673.54 684.02 655.00 681.38 Year Ending Jun-19 5 715.85 717.95 712.00 751.00 Earnings (per share) Quarter Ending Jun-17 6 0.06 0.07 0.04 -- Quarter Ending Sep-18 4 -0.10 -0.09 -0.11 -- Year Ending Jun-17 6 0.08 0.10 0.05 -- Year Ending Jun-18 6 0.11 0.13 0.07 0.12 Year Ending Jun-19 6 0.15 0.19 0.12 0.18