Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Feb-17 2 1,526.12 1,571.24 1,481.00 -- Quarter Ending Feb-18 1 1,526.49 1,526.49 1,526.49 -- Year Ending Feb-17 14 6,532.95 6,689.80 6,475.00 -- Year Ending Feb-18 12 6,919.88 7,217.00 6,719.37 6,895.32 Year Ending Feb-19 12 7,037.83 7,293.00 6,683.39 7,083.26 Earnings (per share) Quarter Ending Feb-17 1 0.25 0.25 0.25 -- Quarter Ending Feb-18 1 0.22 0.22 0.22 -- Year Ending Feb-17 11 1.19 1.29 1.10 -- Year Ending Feb-18 14 1.20 1.45 0.99 1.32 Year Ending Feb-19 14 1.22 1.73 0.81 1.33 LT Growth Rate (%) 2 19.78 23.76 15.80 26.32