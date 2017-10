Sales and Profit Figures in British Pound (GBP)

Earnings and Dividend Figures in British Pound (GBP)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 2 394.50 449.00 340.00 -- Quarter Ending Mar-18 1 538.56 538.56 538.56 538.56 Year Ending Mar-17 17 1,803.48 1,850.00 1,778.00 -- Year Ending Mar-18 16 1,794.67 1,887.71 1,752.17 1,901.35 Year Ending Mar-19 17 1,828.42 1,938.31 1,706.00 1,947.57 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-18 1 0.08 0.08 0.08 0.08 Year Ending Mar-17 18 12.71 16.05 9.70 -- Year Ending Mar-18 17 10.38 18.00 7.47 16.98 Year Ending Mar-19 18 11.93 19.51 8.17 18.62 LT Growth Rate (%) 3 7.17 10.30 2.20 26.23