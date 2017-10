Sales and Profit Figures in Brazil Real (BRL)

Earnings and Dividend Figures in Brazil Real (BRL)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 1 111.11 111.11 111.11 99.33 Quarter Ending Mar-18 1 119.86 119.86 119.86 -- Year Ending Dec-17 4 360.31 372.25 350.99 458.45 Year Ending Dec-18 3 554.58 680.73 425.00 630.02 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 1 -0.15 -0.15 -0.15 0.03 Quarter Ending Mar-18 1 -0.09 -0.09 -0.09 -- Year Ending Dec-17 3 -0.63 -0.47 -0.90 -0.17 Year Ending Dec-18 1 -0.12 -0.12 -0.12 0.21