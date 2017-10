Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 7 145.55 165.00 127.98 137.33 Quarter Ending Mar-18 4 161.63 179.00 145.53 -- Year Ending Dec-17 13 528.15 614.40 480.31 466.75 Year Ending Dec-18 14 628.17 686.00 548.00 666.28 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 10 -0.06 -0.04 -0.09 -0.03 Quarter Ending Mar-18 8 -0.04 0.01 -0.07 -0.00 Year Ending Dec-17 13 -0.20 -0.14 -0.28 -0.29 Year Ending Dec-18 14 -0.16 -0.04 -0.31 -0.06