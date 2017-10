Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 12 3,091.33 3,465.00 1,960.98 2,396.93 Quarter Ending Mar-18 5 2,430.99 2,665.00 1,962.50 2,095.38 Year Ending Dec-17 21 11,802.50 12,582.00 7,376.95 8,696.62 Year Ending Dec-18 21 10,814.80 12,015.00 8,277.27 8,918.21 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 19 0.97 1.25 0.03 0.43 Quarter Ending Mar-18 11 0.70 1.25 0.17 0.29 Year Ending Dec-17 20 4.24 5.19 0.33 1.39 Year Ending Dec-18 22 2.98 3.97 1.04 1.42 LT Growth Rate (%) 3 5.69 11.50 1.30 33.25