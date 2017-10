Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 2 13,282.10 13,448.30 13,116.00 -- Quarter Ending Mar-18 1 12,813.30 12,813.30 12,813.30 -- Year Ending Dec-17 26 52,424.60 54,358.00 51,682.60 51,069.10 Year Ending Dec-18 26 52,449.90 55,418.00 50,385.00 52,226.80 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 2 0.22 0.26 0.18 -- Quarter Ending Mar-18 1 0.18 0.18 0.18 -- Year Ending Dec-17 28 0.74 0.97 0.57 0.71 Year Ending Dec-18 28 0.84 1.07 0.62 0.81 LT Growth Rate (%) 3 29.23 53.00 10.10 6.28