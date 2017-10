Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 1 666.61 666.61 666.61 -- Year Ending Dec-17 18 2,102.66 2,142.38 2,072.00 2,166.58 Year Ending Dec-18 18 2,145.54 2,177.25 2,105.00 2,206.59 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 1 0.30 0.30 0.30 -- Year Ending Dec-17 20 0.63 0.73 0.55 0.54 Year Ending Dec-18 20 0.58 0.69 0.51 0.48 LT Growth Rate (%) 2 19.70 32.10 7.30 -5.43