Sales and Profit Figures in Brazil Real (BRL)

Earnings and Dividend Figures in Brazil Real (BRL)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 1 282.87 282.87 282.87 -- Quarter Ending Mar-18 1 245.31 245.31 245.31 -- Year Ending Dec-17 4 1,004.41 1,014.50 980.00 991.74 Year Ending Dec-18 4 1,117.17 1,138.00 1,093.00 1,105.66 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 1 0.23 0.23 0.23 -- Quarter Ending Mar-18 1 0.18 0.18 0.18 -- Year Ending Dec-17 4 0.70 0.84 0.55 0.47 Year Ending Dec-18 4 0.88 0.93 0.82 0.77 LT Growth Rate (%) 1 69.50 69.50 69.50 32.20