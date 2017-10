Sales and Profit Figures in Turkey New Lira (TRY)

Earnings and Dividend Figures in Turkey New Lira (TRY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 1 2,154.46 2,154.46 2,154.46 -- Quarter Ending Mar-18 1 1,776.84 1,776.84 1,776.84 -- Year Ending Dec-17 13 7,323.70 7,952.00 6,687.00 5,998.22 Year Ending Dec-18 13 7,667.63 8,679.00 6,946.17 6,509.07 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 2 0.35 0.40 0.30 -- Quarter Ending Mar-18 1 0.28 0.28 0.28 -- Year Ending Dec-17 10 1.60 1.91 1.13 1.14 Year Ending Dec-18 9 1.43 1.81 1.01 1.21