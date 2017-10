Sales and Profit Figures in South African Rand (ZAR)

Earnings and Dividend Figures in South African Rand (ZAR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Mar-17 11 41,370.60 41,965.00 40,698.50 -- Year Ending Mar-18 11 42,744.40 43,500.00 41,746.80 40,603.30 Year Ending Mar-19 11 44,061.10 45,269.00 42,741.10 41,951.00 Earnings (per share) Year Ending Mar-17 12 636.09 680.00 542.00 -- Year Ending Mar-18 12 578.45 683.00 472.20 615.77 Year Ending Mar-19 12 566.58 683.00 477.50 644.59 LT Growth Rate (%) 1 7.20 7.20 7.20 15.71