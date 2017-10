Sales and Profit Figures in Turkey New Lira (TRY)

Earnings and Dividend Figures in Turkey New Lira (TRY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 1 5,773.07 5,773.07 5,773.07 -- Quarter Ending Mar-18 1 4,519.89 4,519.89 4,519.89 -- Year Ending Dec-17 14 18,624.00 20,044.00 16,796.00 16,753.20 Year Ending Dec-18 15 20,982.00 23,564.40 18,960.00 17,677.70 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 2 0.64 0.73 0.55 -- Quarter Ending Mar-18 1 0.53 0.53 0.53 -- Year Ending Dec-17 11 2.31 2.58 1.83 2.06 Year Ending Dec-18 12 2.54 3.18 2.05 2.12 LT Growth Rate (%) 2 20.64 23.90 17.37 22.88