Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 2 226.18 230.00 222.36 85.45 Quarter Ending Mar-18 2 237.62 243.24 232.00 -- Year Ending Dec-17 5 648.82 715.00 593.00 275.59 Year Ending Dec-18 5 846.67 897.00 735.00 334.55 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 4 0.04 0.14 -0.08 0.17 Quarter Ending Mar-18 3 0.14 0.25 0.02 -- Year Ending Dec-17 5 -0.35 -0.22 -0.54 0.24 Year Ending Dec-18 5 0.27 0.66 -0.21 0.64