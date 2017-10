Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)

Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 12 6,265.87 6,345.00 6,122.00 6,140.90 Quarter Ending Mar-18 8 6,693.91 6,743.00 6,580.00 6,678.24 Year Ending Dec-17 12 26,023.10 26,181.00 25,726.00 25,536.50 Year Ending Dec-18 12 26,841.80 27,481.00 26,076.00 26,796.30 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 21 2.75 3.10 2.48 2.79 Quarter Ending Mar-18 16 2.43 2.56 2.20 2.66 Year Ending Dec-17 17 7.34 8.07 6.30 9.85 Year Ending Dec-18 22 9.59 10.40 9.15 9.85 LT Growth Rate (%) 2 -1.44 -0.45 -2.43 3.33