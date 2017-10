Sales and Profit Figures in British Pound (GBP)

Earnings and Dividend Figures in British Pound (GBP)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Sep-17 1 6,285.94 6,285.94 6,285.94 -- Year Ending Sep-17 18 16,145.40 16,836.70 14,967.60 16,385.00 Year Ending Sep-18 18 16,667.00 17,656.30 15,489.50 16,802.20 Earnings (per share) Quarter Ending Sep-17 2 127.22 152.98 101.46 142.09 Quarter Ending Mar-18 1 -54.16 -54.16 -54.16 -- Year Ending Sep-17 20 99.99 162.39 66.41 89.42 Year Ending Sep-18 20 109.40 159.67 70.66 100.31 LT Growth Rate (%) 4 14.56 22.40 7.85 7.62