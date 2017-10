Sales and Profit Figures in Turkey New Lira (TRY)

Earnings and Dividend Figures in Turkey New Lira (TRY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 1 13,305.80 13,305.80 13,305.80 11,589.00 Quarter Ending Mar-18 1 12,813.00 12,813.00 12,813.00 -- Year Ending Dec-17 17 50,469.40 56,191.60 44,438.30 40,628.10 Year Ending Dec-18 17 55,465.10 70,221.00 47,427.20 45,801.30 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 2 4.56 4.60 4.53 1.68 Quarter Ending Mar-18 1 4.35 4.35 4.35 1.83 Year Ending Dec-17 15 14.86 18.97 7.44 7.53 Year Ending Dec-18 15 13.62 18.47 10.07 7.76 LT Growth Rate (%) 1 15.00 15.00 15.00 -7.50