Sales and Profit Figures in India Rupee (INR)

Earnings and Dividend Figures in India Rupee (INR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 17 28,194.70 29,584.00 27,376.00 -- Quarter Ending Jun-18 1 40,611.70 40,611.70 40,611.70 -- Year Ending Mar-17 30 123,368.00 140,470.00 117,902.00 -- Year Ending Mar-18 29 145,541.00 159,039.00 138,220.00 148,841.00 Year Ending Mar-19 29 167,714.00 184,598.00 156,730.00 168,446.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 7 2.44 3.00 1.90 -- Quarter Ending Jun-18 1 6.16 6.16 6.16 -- Year Ending Mar-17 30 11.82 12.70 10.90 -- Year Ending Mar-18 29 15.20 18.40 13.19 16.05 Year Ending Mar-19 29 20.18 28.00 15.71 19.77 LT Growth Rate (%) 4 31.32 55.00 23.36 30.20