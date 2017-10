Sales and Profit Figures in Singapore Dollar (SGD)

Earnings and Dividend Figures in Singapore Dollar (SGD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 4 2,233.20 2,322.00 2,124.18 2,129.43 Quarter Ending Mar-18 3 2,292.15 2,372.00 2,222.08 2,131.60 Year Ending Dec-17 18 8,720.83 8,958.00 8,539.62 8,414.57 Year Ending Dec-18 19 9,293.90 9,910.00 8,549.00 8,901.28 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 4 49.60 52.00 45.40 42.80 Quarter Ending Mar-18 3 52.30 53.00 50.90 50.60 Year Ending Dec-17 21 200.49 218.30 186.30 192.05 Year Ending Dec-18 23 219.27 242.00 185.00 202.17 LT Growth Rate (%) 2 8.61 10.47 6.75 2.77