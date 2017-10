Sales and Profit Figures in Brazil Real (BRL)

Earnings and Dividend Figures in Brazil Real (BRL)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 2 3,126.47 3,703.41 2,549.53 3,703.41 Quarter Ending Mar-18 2 3,148.95 3,565.51 2,732.38 3,565.51 Year Ending Dec-17 14 10,375.80 11,799.80 9,591.00 9,738.77 Year Ending Dec-18 14 11,760.00 14,236.60 10,812.00 11,126.20 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 2 0.04 0.08 0.00 0.00 Quarter Ending Mar-18 4 0.07 0.15 0.02 0.04 Year Ending Dec-17 4 0.04 0.14 -0.11 -0.35 Year Ending Dec-18 6 0.17 0.28 -0.04 -0.02