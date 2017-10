Sales and Profit Figures in India Rupee (INR)

Earnings and Dividend Figures in India Rupee (INR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 11 218,610.00 235,086.00 208,094.00 -- Quarter Ending Mar-18 1 232,961.00 232,961.00 232,961.00 -- Year Ending Mar-17 20 726,502.00 795,814.00 681,661.00 -- Year Ending Mar-18 19 859,527.00 947,418.00 800,290.00 814,235.00 Year Ending Mar-19 19 964,035.00 1,030,600.00 876,238.00 931,157.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 4 7.03 9.00 3.22 -- Quarter Ending Jun-18 1 8.28 8.28 8.28 -- Year Ending Mar-17 20 20.56 25.93 10.60 -- Year Ending Mar-18 20 27.97 32.33 21.70 21.34 Year Ending Mar-19 20 36.21 42.90 29.00 29.99