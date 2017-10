Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 1 186.00 186.00 186.00 -- Year Ending Dec-17 14 773.09 801.19 762.00 769.94 Year Ending Dec-18 15 791.49 838.26 758.00 794.97 Earnings (per share) Year Ending Dec-17 14 2.73 2.82 2.66 2.81 Year Ending Dec-18 15 2.75 2.99 2.49 2.92 LT Growth Rate (%) 2 3.12 3.30 2.93 5.33