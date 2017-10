Sales and Profit Figures in India Rupee (INR)

Earnings and Dividend Figures in India Rupee (INR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 33 138,774.00 143,348.00 132,072.00 -- Quarter Ending Jun-18 5 142,574.00 146,703.00 136,614.00 152,917.00 Year Ending Mar-17 41 551,481.00 558,560.00 545,325.00 -- Year Ending Mar-18 41 559,467.00 585,360.00 523,000.00 598,352.00 Year Ending Mar-19 45 596,104.00 647,429.00 534,639.00 656,468.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 21 4.40 4.90 3.90 -- Quarter Ending Jun-18 6 4.57 4.97 4.30 4.52 Year Ending Mar-17 46 17.25 19.75 16.30 -- Year Ending Mar-18 46 17.90 20.00 15.40 19.63 Year Ending Mar-19 47 19.23 24.60 15.10 21.54 LT Growth Rate (%) 4 7.60 8.59 5.80 9.74