Sales and Profit Figures in British Pound (GBP)

Earnings and Dividend Figures in British Pound (GBP)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Mar-17 4 95.98 108.43 83.00 -- Year Ending Mar-18 7 111.27 131.00 88.00 105.20 Year Ending Mar-19 7 124.94 147.80 94.00 112.54 Earnings (per share) Year Ending Mar-17 8 28.75 30.10 27.63 -- Year Ending Mar-18 11 35.66 39.10 32.41 32.90 Year Ending Mar-19 11 40.10 46.52 33.17 36.40 LT Growth Rate (%) 2 13.00 15.00 11.00 3.15