Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Sep-17 6 147.21 155.00 142.00 172.74 Quarter Ending Mar-18 2 156.01 157.22 154.80 175.01 Year Ending Sep-17 6 600.05 607.80 595.00 673.64 Year Ending Sep-18 6 614.76 650.60 585.02 701.61 Earnings (per share) Quarter Ending Sep-17 6 0.26 0.30 0.22 0.37 Quarter Ending Mar-18 5 0.30 0.33 0.27 0.36 Year Ending Sep-17 4 1.07 1.11 1.03 1.42 Year Ending Sep-18 6 1.20 1.42 1.08 1.55