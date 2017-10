Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)

Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 3 470.15 498.79 417.93 546.70 Quarter Ending Mar-18 1 480.59 480.59 480.59 530.13 Year Ending Dec-17 12 1,746.30 1,857.00 1,554.00 2,115.20 Year Ending Dec-18 12 2,095.78 2,301.72 1,859.00 2,306.39 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 8 0.03 0.05 0.01 0.05 Quarter Ending Mar-18 5 0.01 0.03 -0.01 0.04 Year Ending Dec-17 8 0.02 0.06 -0.03 0.23 Year Ending Dec-18 12 0.13 0.26 0.08 0.27 LT Growth Rate (%) 2 17.82 22.30 13.34 22.30