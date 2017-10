Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 2 151.25 151.99 150.50 151.90 Quarter Ending Mar-18 1 133.80 133.80 133.80 132.87 Year Ending Dec-17 7 587.91 591.78 583.30 586.66 Year Ending Dec-18 7 647.53 660.82 634.00 646.05 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 6 0.34 0.35 0.32 0.36 Quarter Ending Mar-18 4 0.31 0.33 0.30 0.29 Year Ending Dec-17 6 1.60 1.62 1.58 1.60 Year Ending Dec-18 6 1.84 1.89 1.76 1.84