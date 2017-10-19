Banvit Bandirma Vitaminli Yem Sanayi AS (BANVT.IS)
BANVT.IS on Istanbul Stock Exchange
23.94TRY
19 Oct 2017
23.94TRY
19 Oct 2017
Change (% chg)
-0.98TL (-3.93%)
-0.98TL (-3.93%)
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24.92TL
24.92TL
Open
25.12TL
25.12TL
Day's High
25.24TL
25.24TL
Day's Low
23.84TL
23.84TL
Volume
731,213
731,213
Avg. Vol
667,388
667,388
52-wk High
28.60TL
28.60TL
52-wk Low
3.16TL
3.16TL
Summary
|Name
|Age
|Since
|Current Position
|
Celil Gorener
|2010
|Chairman of the Board
|
Alan Perese
|2011
|Vice Chairman of the Board
|
Yuksel Yilmaz
|Technical Support Director
|
Nerdin Alp
|2010
|Sales and Marketing Director
|
Erol Gorener
|2010
|General Manager, Member of the Board
|
Erdal Elmas
|Poultry Coordination Director
|
Ozkan Kilic
|Audit Director
|
Mevlut Solmaz
|Logistics Director
|
Murtadha Al Hashmi
|50
|2013
|Member of the Board
|
Emine Gorener Christoffel
|Member of the Board
|
Nedim Dayan
|Independent Member of the Board
|
Guclu Toker
|53
|Independent Member of the Board
Biographies
Basic Compensation
|Name
|Fiscal Year Total
|
Celil Gorener
|--
|
Alan Perese
|--
|
Yuksel Yilmaz
|--
|
Nerdin Alp
|--
|
Erol Gorener
|--
|
Erdal Elmas
|--
|
Ozkan Kilic
|--
|
Mevlut Solmaz
|--
|
Murtadha Al Hashmi
|--
|
Emine Gorener Christoffel
|--
|
Nedim Dayan
|--
|
Guclu Toker
|--
As Of
Options Compensation
|Name
|Options
|Value
|
Celil Gorener
|0
|0
|
Alan Perese
|0
|0
|
Yuksel Yilmaz
|0
|0
|
Nerdin Alp
|0
|0
|
Erol Gorener
|0
|0
|
Erdal Elmas
|0
|0
|
Ozkan Kilic
|0
|0
|
Mevlut Solmaz
|0
|0
|
Murtadha Al Hashmi
|0
|0
|
Emine Gorener Christoffel
|0
|0
|
Nedim Dayan
|0
|0
|
Guclu Toker
|0
|0