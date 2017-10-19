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India

Banvit Bandirma Vitaminli Yem Sanayi AS (BANVT.IS)

BANVT.IS on Istanbul Stock Exchange

23.94TRY
19 Oct 2017
Change (% chg)

-0.98TL (-3.93%)
Prev Close
24.92TL
Open
25.12TL
Day's High
25.24TL
Day's Low
23.84TL
Volume
731,213
Avg. Vol
667,388
52-wk High
28.60TL
52-wk Low
3.16TL

Summary

Name Age Since Current Position

Celil Gorener

2010 Chairman of the Board

Alan Perese

2011 Vice Chairman of the Board

Yuksel Yilmaz

Technical Support Director

Nerdin Alp

2010 Sales and Marketing Director

Erol Gorener

2010 General Manager, Member of the Board

Erdal Elmas

Poultry Coordination Director

Ozkan Kilic

Audit Director

Mevlut Solmaz

Logistics Director

Murtadha Al Hashmi

50 2013 Member of the Board

Emine Gorener Christoffel

Member of the Board

Nedim Dayan

Independent Member of the Board

Guclu Toker

53 Independent Member of the Board
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