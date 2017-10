Performance for Shui On Land Ltd

Period %

Actual % vs.

S&P 500 Rank In

Industry Industry

Rank 4 Week 12.23 9.12 99 33 13 Week 14.67 2.11 99 43 26 Week 20.57 2.82 99 36 52 Week 1.44 -14.62 66 8 YTD 26.35 -2.32 99 34