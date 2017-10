Performance for BYD Electronic International Co Ltd

Period %

Actual % vs.

S&P 500 Rank In

Industry Industry

Rank 4 Week 16.43 13.20 99 25 13 Week 35.83 20.95 99 81 26 Week 108.97 78.20 99 91 52 Week 273.28 214.18 99 90 YTD 300.82 209.87 99 90